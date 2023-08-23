



Ученые определили три этапа старения организма

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что старение человека не является непрерывным процессом. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, физическое старение организма включает в себя три различных поворотных момента, первый из которых начинается в возрасте около 34 лет. Ученые проанализировали состав плазмы – бесклеточной, жидкой фракции крови у более 4200 человек в возрасте от 18 до 95 лет и пришли к выводу о том, что уровень 373 белков в крови может рассказать о здоровье человека и показать изменения, которые происходят с возрастом.



Профессор неврологии Стэнфордского университета Тони Висс-Корай сообщил, что ученым давно известно о том, что измерение определенных белков в крови может предоставить информацию о состоянии здоровья человека – например, количество липопротеинов является показателем здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако раньше исследователям не было известно, что примерно треть всех белков в плазме крови заметно меняются с возрастом. Теперь, благодаря полученным результатам, ученые могут определить возраст с точностью до трех лет.



Оказалось, что у каждого из нас есть три движущих этапа старения, которые происходят в разном возрасте. Изменение уровня белков не только характеризует, но и вызывает феномен старения. Дело в том, что белки – это основные работники составляющих клеток организма. Когда их относительные уровни претерпевают существенные изменения, это означает, что организм тоже меняется.



Согласно полученным результатам, физиологическое старение организма происходит не постепенно и плавно, а резко и поэтапно. Эти три этапа в среднем приходятся на возраст 34, 60 и 78 лет. Это происходит потому, что вместо того, чтобы постоянно увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным на протяжении всей жизни, уровни многих белков некоторое время остаются постоянными, а затем в той или иной точке происходят внезапные сдвиги вверх или вниз. Более того, исследователи обнаружили, что изменения значительного количества белков различались в зависимости от пола. Таким образом, ученые полагают, что мужчины и женщины все-таки стареют по-разному.



Ученые считают, что в будущем анализ уровня белков в крови может выявить случаи преждевременного старения, помогая врачам вмешаться в потенциальное развитие таких проблем со здоровьем, как деменция. Кроме того, полученные результаты могут помочь экспертам разработать новые способы замедления старения.

