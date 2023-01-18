



Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство медитации

Ученые выяснили, что медитация может помочь здоровью кишечника человека, но для этого нужно много медитировать в течение длительного времени.



Новое исследование показало, что кишечные микробы тибетских буддийских монахов существенно отличаются, пишет портал UPI. По словам авторов исследования, эти различия ранее были связаны с более низким риском тревоги, депрессии и сердечных заболеваний.



Чтобы увидеть, оказывает ли медитация более глубокое влияние на здоровье человека, исследователи проанализировали образцы стула и крови 37 буддийских монахов из трех тибетских храмов, а также 19 человек, живущих поблизости. Анализ образцов стула показал, что кишечники монахов были значительно обогащены рядом бактериальных штаммов.



Ученые пришли к выводу, что регулярная глубокая медитация, практикуемая в течение ряда лет, регулирует микробиом кишечника и улучшает здоровье.



Медитация чаще используется для лечения проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, беспокойство, злоупотребление психоактивными веществами, травматический стресс и расстройства пищевого поведения. Это также может помочь человеку справиться с хронической болью.