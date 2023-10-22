



Ученые назвали вредные продкты, вызывающие инсульт

Французские ученые из университета Сорбонна Париж Север сделали новаторское открытие, идентифицировав опасный продукт, который связан с возникновением опасных для жизни проблем со здоровьем, включая инсульт и болезни сердца. Их исследование пролило свет на риски, связанные с потреблением искусственных подсластителей, и стало важным предупреждением для общественности.



Это поразительное открытие стало результатом обширного исследования, в котором приняли участие 100 000 взрослых французов, большинство из которых были женщины, средний возраст которых составлял 42 года. В течение десятилетия исследователи собрали исчерпывающие данные, что сделало его одним из наиболее существенных исследований в этой сфере.



Участники тщательно вели личные диетические дневники, документируя каждый употребленный ими кусочек пищи и напиток, а также подробную информацию об используемых ими конкретных брендах. Результаты оказались тревожными: почти 40% участников регулярно употребляли искусственные подсластители в различных формах.



За 10-летний период наблюдения было зарегистрировано в общей сложности более 1500 случаев различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты, инфаркты, мини-инсульты и стенокардия. Это вызвало шок в научном сообществе, так как была доказана убедительная связь между использованием искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

