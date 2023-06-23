



Ученые назвали причину, почему нужно спасть днем

Если спать днем, то можно мозг сможет восстановиться на 6,5 лет.



По данным Bild, к такому выводу пришла исследователь Виктория Гарфилд, исследовав короткий дневной сон, который, как выяснилось, может способствовать сохранению здоровья мозга по мере старения.



Ученая пришла к выводу, что с 35 лет объемы мозга начинают сокращаться на 0,2-0,5% в год. В свою очередь, после 60 лет процесс ускоряется, что может привести к проблемам с памятью, когнитивным нарушениям и ухудшению умственных способностей.



Тем не менее, дневной сон на регулярной основе помогает предотвратить такие негативные последствия. По словам ученых, такие люди имеют на 15,8 кубических см больший объем мозга по сравнению с теми, кто не спит.



Исследователи отметили, что даже 5-15 минут дневного сна положительно влияют на бдительность и когнитивную работоспособность мозга человека.





