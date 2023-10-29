



Ученые нашли, как "выключить" раковую клетку

Ученые нашли наиболее близкий к "выключателю" рака специфический участок белка, способный запустить гибель раковой клетки.



Группа специалистов из Комплексного онкологического центра Калифорнийского университета в Дэвисе выявила эпитоп на рецепторе CD95, который способен запускать цепную реакцию, побуждающую клетки к самоуничтожению, что, по мнению исследователей, может быть использовано для создания новых терапевтических средств, останавливающих раковые клетки на их пути.



Ученым давно известно, что рецептор CD95, известный как Fas, является ключом к уничтожению клеток - его часто называют "рецептором смерти".



Но до сих пор, по словам исследователей, они не могли сделать многого из этого знания. Полученные ими результаты описаны в статье, опубликованной в начале этого месяца в рецензируемом журнале Nature "Cell Death & Differentiation".