



Пациенты, способные противостоять Альцгеймеру, помогут победить болезнь

Ученые завили о втором пациенте, у которого обнаружена способность противостоять разрушительному гену болезни Альцгеймера, сообщает международная группа ученых в журнале Nature Medicine.



Врачи надеются, что два известных случая позволят исследователям разработать новые методы лечения для защиты других людей с болезнью Альцгеймера, от которой страдают 6,7 млн человек в Соединенных Штатах.



Когда колумбийский мужчина впервые был осмотрен неврологами в возрасте 67 лет, он был когнитивно нормальным, и ни он, ни его семья не беспокоились о его памяти. Поэтому ученые стали внимательно следить за его необычным случаем.



Пациент — механик, муж и отец двоих детей — родился с особенно зловещей генной мутацией , которая должна была обречь его на слабоумие до его 50-летия. Вместо этого его жизнь отличалась удивительной стойкостью, противоречащей сценарию, записанному в его генах, сообщает The Washington Post.



Когнитивное нарушение, которое должно было начаться в возрасте 44 лет, не проявлялось еще долго. Вместо того, чтобы умереть в начале 60-х, он вышел на пенсию. В конце концов у него развилась умеренная деменция, и он скончался в 2019 году в возрасте 74 лет.





Исследователи просмотрели геном мужчины, чтобы определить другую мутацию, которая, возможно, помогла защитить его от болезни. Они также использовали сканирование мозга, сделанное, когда ему было 73 года, чтобы определить ключевую область, которая, по-видимому, была относительно защищена от клубков тау-белка, которые обычно возникают у пациентов с болезнью Альцгеймера.



Ранее в 2019 году исследователи обнаружили единственную пациентку , Алирию Розу Пьедраита де Вильегас , у которой также были генные отклонения. Но ее память не начала ухудшаться, пока ей не исполнилось 70 лет. Ученые обнаружили генетическую мутацию, которая защитила ее. Хотя ее мозг был забит характерными для болезни Альцгеймера амилоидными бляшками, он был относительно свободен от клубков тау-белка, которые также связаны с болезнью.



Ученые восхищались этим случаем, но также обсуждали его актуальность. Это был всего один человек. Было ли это отклонением или путем, которым нужно следовать? Что этот один человек может рассказать о том, как бороться с болезнью Альцгеймера среди населения в целом?



Открытие второго человека с генетической устойчивостью подтверждает необходимость поиска пути борьбы с болезнью Альцгеймера, но также углубляет тайну.



У мужчины, личность которого не разглашается по просьбе его семьи, нет варианта гена Крайстчерча. Похоже, он был защищен из-за мутации в другом гене, называемом рилин.



Но оба пациента имели мозг, пронизанный амилоидными бляшками, которые до сих пор были ключевой мишенью в терапии болезни Альцгеймера.



Отсутствие у женщины клубков тау поддержало альтернативный путь терапии. Когда мужчина в возрасте 73 лет отправился в Массачусетс для сканирования мозга, исследователи обнаружили, что у него были как амилоидные бляшки, так и тау-клубки, связанные с болезнью Альцгеймера. Но самое главное, тау был относительно ограничен в его энторинальной коре, которая необходима для памяти.



Ученые, в том числе участвовавшие в исследовании, предупредили, что исследование далеко не окончательное объяснение того, почему память человека охранялась годами. Может быть несколько, а не одно объяснение.



Исследователи обнаружили совпадение между двумя разными мутациями генов, которые помогли защитить этих людей: обе мутации влияют на белки, которые связываются с одними и теми же рецепторами на поверхности клеток мозга.



Ученые также обнаружили, что мыши, которые генетически предрасположены к развитию тау-клубков в мозгу, менее склонны к этому, когда они несут мутацию гена рилина, обнаруженную у человека.



Исследователи заявили, что понимание возможных биохимических путей, обеспечивающих защиту, открывает новые подходы к разработке лекарств от болезни Альцгеймера.



