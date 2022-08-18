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Ученые: коронавирус "бьет" по мозгам
18.08.2022 22:52 Алина Груднева

Ученые: коронавирус "бьет" по мозгам

Коронавирус может пагубно сказывается на работе мозга.

 
Об этом по итогам исследования рассказали ученые из Оксфордского университета.
 
По словам экспертов, коронавирус способен нарушать работу мозга.
 
В ходе исследования было проверено свыше миллиона пациентов. По словам ученых, спустя два года после заболевания выздоровевшие были подвержены высокому риску психоза, деменции и "мозгового тумана".
 
Их показатели были выше, чем у пациентов с другими респираторными заболеваниями.

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