



Ученые: коронавирус "бьет" по мозгам

Коронавирус может пагубно сказывается на работе мозга.

Об этом по итогам исследования рассказали ученые из Оксфордского университета.

По словам экспертов, коронавирус способен нарушать работу мозга.

В ходе исследования было проверено свыше миллиона пациентов. По словам ученых, спустя два года после заболевания выздоровевшие были подвержены высокому риску психоза, деменции и "мозгового тумана".

Их показатели были выше, чем у пациентов с другими респираторными заболеваниями.