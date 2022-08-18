Ученые: коронавирус "бьет" по мозгам
Коронавирус может пагубно сказывается на работе мозга.
Об этом по итогам исследования рассказали ученые из Оксфордского университета.
По словам экспертов, коронавирус способен нарушать работу мозга.
В ходе исследования было проверено свыше миллиона пациентов. По словам ученых, спустя два года после заболевания выздоровевшие были подвержены высокому риску психоза, деменции и "мозгового тумана".
Их показатели были выше, чем у пациентов с другими респираторными заболеваниями.