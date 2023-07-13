



Ученые: эти группы продуктов нужно добавить в рацион для здоровья сердца

В рацион необходимо добавить шесть групп продуктов, которые позволят снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



О том, что нужно употреблять в пищу для здорового сердца, сказано в результатах исследования, проведенного Макмастерским университетом и Hamilton Health Sciences.



В частности, ученые советуют добавить в свой рацион фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыбу и молочные продукты. Их употребление является ключевым фактором для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.



"Нездоровое питание считается основным фактором смертности и сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Современные рекомендации по питанию основаны на связи отдельных пищевых продуктов, питательных веществ и моделей питания с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказано в статье.



Авторы исследования пояснили, что вышеперечисленные продукты входят в средиземноморскую диету, которая является полезной для профилактики сердечно-сосудистых заболевания.