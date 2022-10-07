



Ученые: бустерные дозы Pfizer и Moderna одинаково эффективны

Четыре прививки Pfizer и Moderna обеспечивают практически одинаковую защиту от COVID-19.

По данным The Times of Israel, к такому выводу пришли израильские ученые.

Эффективность бустерных доз проверяли исследователи из Медицинского центра Шиба и Университета имени Бен-Гуриона.

"Различия были очень тонкими. Что касается иммунного ответа и эффективности, это указывает на то, что четвертый укол похож", - сообщил доктор Ноам Барда

По словам ученых, исследование проводилось в период с декабря по июль. Оно опиралось на обычные вакцины, которые до сих пор использует большая часть мира, а не на недавно выпущенные, которые были усилены для борьбы с такими штаммами, как для Omicron.

"Мы заметили, что через шесть месяцев после четвертой дозы уровни антител и кумулятивная эффективность вакцины не различаются между двумя вакцинами", — сообщили исследователи.