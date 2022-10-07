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Ученые: бустерные дозы Pfizer и Moderna одинаково эффективны
07.10.2022 12:46 Алина Груднева

Ученые: бустерные дозы Pfizer и Moderna одинаково эффективны

Четыре прививки Pfizer и Moderna обеспечивают практически одинаковую защиту от COVID-19.

 
По данным The Times of Israel, к такому выводу пришли израильские ученые.
 
Эффективность бустерных доз проверяли исследователи из Медицинского центра Шиба и Университета имени Бен-Гуриона.
 
"Различия были очень тонкими. Что касается иммунного ответа и эффективности, это указывает на то, что четвертый укол похож", - сообщил доктор Ноам Барда 
 
По словам ученых, исследование проводилось в период с декабря по июль. Оно опиралось на обычные вакцины, которые до сих пор использует большая часть мира, а не на недавно выпущенные, которые были усилены для борьбы с такими штаммами, как для Omicron.
 
"Мы заметили, что через шесть месяцев после четвертой дозы уровни антител и кумулятивная эффективность вакцины не различаются между двумя вакцинами", — сообщили исследователи.
 

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