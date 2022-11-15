



Ученые: бег снижает риск развития метастаз

Бег и другие высокоинтенсивные аэробные упражнения могут снизить риск развития метастаз на 72%.

К такому выводу пришли исследователи из Тель-Авивского университета.

В частности, бег увеличивает потребление глюкозы внутренними органами, тем самым уменьшая количество энергии, доступной опухолям.

"Каждый день мы позволяли мышам бегать по несколько минут и проверяли их внутренние органы после физической нагрузки. Мы были потрясены, увидев, что ткани изменились после физической активности", - сказала Кармита Леви из отдела молекулярной генетики и биохимии.