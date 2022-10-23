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У невезучего китайца вырос рог на пенисе
23.10.2022 09:23 Аркадий Бочаровский

У невезучего китайца вырос рог на пенисе

У 43-летнего китайца на кончике пениса образовался рог размером со спичечный коробок.

Твердый, желтовато-коричневый нарост был размером с рисовое зерно, но вырос до 5,5 см на 3 см.

43-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появился "твердый" и "желтовато-коричневый" нарост.

Врачи уже отрезали подобное образование тремя годами ранее, когда оно было размером с рисовое зерно.

Но с тех пор оно выросло вновь, достигнув размеров 5,5 см на 3 см. 

Хирурги в Тайюане, северо-восточный Китай, успешно отрезали рог, который оказался раковым, и пациент полностью выздоровел. 

Медики не знают, чем вызвано это заболевание, о котором за последние три десятилетия сообщалось всего шесть раз.

Урологи из Второй больницы Шаньсийского медицинского университета диагностировали у него кожный рог - твердый конусообразный нарост, выступающий из кожи.

Шишка состоит из кератина - белка, из которого формируются волосы, ногти и внешний слой кожи. 

Это состояние часто сравнивают с рогом животного, потому что наросты обычно появляются на голове и лице.

Однако врачи также сообщали о появлении рогов на груди, шее, плечах и пенисе.

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