



У невезучего китайца вырос рог на пенисе

У 43-летнего китайца на кончике пениса образовался рог размером со спичечный коробок.



Твердый, желтовато-коричневый нарост был размером с рисовое зерно, но вырос до 5,5 см на 3 см.



43-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него появился "твердый" и "желтовато-коричневый" нарост.



Врачи уже отрезали подобное образование тремя годами ранее, когда оно было размером с рисовое зерно.



Но с тех пор оно выросло вновь, достигнув размеров 5,5 см на 3 см.



Хирурги в Тайюане, северо-восточный Китай, успешно отрезали рог, который оказался раковым, и пациент полностью выздоровел.



Медики не знают, чем вызвано это заболевание, о котором за последние три десятилетия сообщалось всего шесть раз.



Урологи из Второй больницы Шаньсийского медицинского университета диагностировали у него кожный рог - твердый конусообразный нарост, выступающий из кожи.



Шишка состоит из кератина - белка, из которого формируются волосы, ногти и внешний слой кожи.



Это состояние часто сравнивают с рогом животного, потому что наросты обычно появляются на голове и лице.



Однако врачи также сообщали о появлении рогов на груди, шее, плечах и пенисе.