



У мужчин и женщин наблюдаются разные симптомы перед остановкой сердца

Исследование, в котором приняли участие более 1672 человек, показало, что у женщин наиболее выраженным симптомом надвигающейся остановки сердца является одышка, тогда как у мужчин – боль в груди, затрудненное дыхание и повышенная потливость.



И у мужчин, и у женщин наблюдались учащенное сердцебиение, судорожная активность и “симптомы гриппа”.



Доктор Сумит Чу из Сидарс-Синай в Калифорнии надеется, что ее результаты помогут людям быстро выявить признаки остановки сердца и принять незамедлительные меры.



По ее словам, примерно 90 процентов людей, перенесших внезапную остановку сердца дома, умирают от нее.

