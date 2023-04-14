



У 42-летнего иорданского мужчины диагностировали беременность

У 42-летнего иорданского мужчины тест на беременность дал положительный результат, однако врачи все же разгадали эту загадку.



Как выяснилось, у иорданца была опухоль поджелудочной железы, которая распространилась на печень. Об этом рассказал консультант-патолог Хуссам Абу Фарсах в комментарии Al-Arabiya.



По его словам, положительный тест на беременность удивил докторов. Однако все встало на свои места, когда результате обследования показали наличие патологии.



"После того, как образцы опухоли печени были взяты с помощью компьютерной томографии и исследованы под микроскопом, было обнаружено, что она выделяет гормон беременности", - пояснил доктор.



Фарсах отметил, что случай этого пациента представляет собой редкое заболевание.

