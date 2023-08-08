



Тропическое растение из Китая может остановить ожирение, - исследование

Новое исследование предполагает, что тропическое китайское растение может стать ключом к победе над эпидемией ожирения. По словам ученых, результаты показывают, что экстракты из этого вида “значительно подавляют” увеличение массы тела и жировой ткани, пишет Nottinghampost.com.



Исследователи считают, что их результаты указывают на потенциал mallotus furetianus, также известного как MFE, в качестве нового пищевого ингредиента со свойствами против ожирения. Тропическое растение растет на острове Хайнань в Китае.



Многонациональная исследовательская группа ранее провела исследование влияния экстракта MFE на профилактику жировой дистрофии печени. Но эффекты MFE против ожирения и его механизмы до сих пор не были объяснены.



Исследовательская группа намеревалась проверить действие экстракта MFE против ожирения на мышах с моделью ожирения. Результаты, опубликованные в журнале Food Science and Nutrition, показали, что лечение MFE значительно подавляло увеличение массы тела и массы жировой ткани, а также продемонстрировало морфологические изменения в печени и жировой ткани мышей.



Профессор Кодзима из Осакского столичного университета в Японии сказала: “Наша исследовательская группа ищет пищевые ингредиенты с эффектами против ожирения, основываясь на идее, что если мы сможем найти и включить их в наш ежедневный рацион, мы сможем внести свой вклад в здоровье и долголетие людей. Эти результаты не только предполагают связь между экстрактом мальтотуса фурецианского и эффектами против ожирения, но также указывают на его потенциал в качестве нового пищевого ингредиента со свойствами против ожирения”.



