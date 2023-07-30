



Три полезных свойства черешни для здоровья

Знаете ли вы, что помимо того, что это вкусный сладкий фрукт, черешня также обладает рядом удивительных свойств, полезных для здоровья? Доктор Майя Роузман решила исследовать пользу для здоровья любимого фрукта.



“Вы ищете фрукт, который может улучшить ваше настроение и помочь вам хорошо спать? Я нашла именно то, что нужно – черешню”, – говорит она. “И не только это: черешня – очень полезна при диабете или болезнях сердца”.



Во-первых, гликемический индекс черешни самый низкий из всех фруктов. Сахар из нее усваивается медленнее всего, вызывая наименьшую стимуляцию инсулина, что очень хорошо для людей со склонностью к диабету.



Во-вторых, в черешне содержится большое количество полифенолов, уменьшающих кальцификацию артерий и снижающих риск сердечных заболеваний. Это те же ингредиенты, что и в красном вине, но без побочных эффектов алкоголя.



В-третьих, черешня содержит довольно большое количество триптофана. Это вещество, из которого вырабатывается серотонин, улучшающий настроение и помогающий лучше спать. Исследования показали, что качество ночного сна становится лучше при употреблении черешни вечером.

