



Тонометр для измерения артериального давления

Тонометр для измерения артериального давления настоящий домашний помощник, который сможет своевременно определить имеющиеся проблемы со здоровьем. Такой медицинский прибор применяется для определения состояния сердечно-сосудистой системы.



Незначительные колебания систолического и диастолического значений в течении одного дня не являются проблемой, но частые скачки - показатель развития заболеваний, которые требуют наблюдений.

Для чего измерять давление тонометром

Автоматические;

Полуавтоматические;

Механические.

Автоматический полуавтоматический тонометры работают от 2-4 батареек. Приборы можно брать с собой в поездку по работе или же куда-то на отдых, главное запастись сменными батарейками, чтобы в нужный момент не пришлось их искать поблизости. Механические тонометры, не нуждаются в каких-либо источниках питания. Есть автоматические и полуавтоматические тонометры которые имеют комбинированный способ питания от сети и с помощью батареек. Что тоже достаточно комфортно ведь приборы можно применять находясь где угодно.

Как измерить свое среднее давление