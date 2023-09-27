



Точность 94%: В Британии делают анализ крови, обнаруживающий рак простаты

Анализ крови, который может помочь обнаружить более 90 процентов случаев рака простаты, теперь доступен в Великобритании.



Новый тест может обнаружить признаки рака, выявив аномалии в активности генов. Первые испытания прибора EpiSwitch для скрининга простаты показали, что при его использовании вместе со стандартным тестом было выявлено 94 процента случаев.



Тест ищет изменения в иммунных клетках в крови, которые сигнализируют об изменениях в активности генов, наблюдаемых на ранних стадиях рака.



Матиас Винклер, уролог-консультант и хирург из больницы Чаринг-Кросс и Имперского колледжа Лондона, говорит, что тест обеспечивает “беспрецедентную точность”.