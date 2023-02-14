



Точность 93%: Израильский стартап научил крыс выявлять рак легких по запаху мочи

Стартап Early, привлекший в прошлом году 6,2 миллиона долларов инвестиций, надеется, что крысы, обученные с помощью его запатентованной системы, будут использоваться во всем мире для обработки образцов, которые люди смогут предоставить, не выходя из собственного дома.



“Мы обучаем крыс, а затем они помещаются в капсулу рядом с платформой, похожей на конвейерную ленту”, – объяснил основатель и генеральный директор компании доктор Михал Марк Даниэли. “Приходит картридж с мочой, крысы слышат звуковой сигнал и знают, что нужно сунуть голову в картридж, чтобы понюхать. Если крыса вытаскивает голову, это признак того, что в образце нет рака легких, а если она держит голову, это означает, что у человека, сдавшего образец, рак легких”.



Показатель точности означает, что в 93 из 100 образцов крысы правильно определяют наличие рака легких. Крысы так же точны, как компьютерная томография с низкой дозой радиации, которая сейчас используется для скрининга рака легких. Благодаря тому, что образец мочи можно сдать дома и отправить по почте для обработки, это может ускорить и облегчить скрининг. Как и в случае КТ, люди, с подозрением на рак легких рак, будут направлены на дальнейшие проверки, например, на биопсию.



Стартап использует тот факт, что раковые опухоли имеют свои собственные запахи, а крысы обладают высокой способностью обнаруживать запах.



“Наши исследования до сих пор выявляли рак легких, и мы ожидаем, что и дальше будем выявлять различные типы рака с высокой точностью. Это может стать обычным методом тестирования”, – говорит Даниэли. “Предоставляя легкий доступ к ранней диагностике, так можно выявить больше рака на первой стадии, когда он поддается лечению с наибольшим успехом”.



Стартап регулярно получает образцы мочи из пяти израильских больниц и двух учреждений в Корее, скоро образцы для тестов начнут поступать из Нью-Йорка и Лондона. Ведущий зоолог компании, доктор Итай Бергер, рассказал, что система дрессировки длится четыре месяца и использует два ключевых качества крыс.

“У крыс на 40% больше генов рецепторов запаха, чем у собак”, – сказал он. “Но помимо их удивительного обоняния, крысы очень умны и очень быстро учатся”.