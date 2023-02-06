



Тишина в офисе вредит психическому здоровью сотрудников — исследование

Полная тишина в офисе не способствует хорошему здоровью. Удивительно, но выбор работы в оживленной кофейне, а не в офисе с тишиной библиотечного уровня, может быть полезнее для здоровья, согласно новому исследованию, проведенному учеными из университетов Аризоны и Канзаса.



В то время как громкие звуки в офисе негативно сказываются на самочувствии сотрудников, полная тишина также не способствует здоровой рабочей атмосфере. Исследователи обнаружили, что идеальный уровень шума составляет около 50 децибел, что примерно эквивалентно стуку умеренного дождя по крыше или пению птиц.



"Все знают, что громкий шум вызывает стресс, и на самом деле очень громкий шум вреден для вашего слуха. Но что было новым, так это то, что при низком уровне шума — менее 50 децибел — реакция на стресс выше", - рассказала соавтор исследования и врач профессор Эстер Штернберг, занимающая пост директора Института по исследованию рабоей среды, благополучия и производительности Аризонского университета.



Исследование, проведенное в рамках более крупного исследовательского проекта по благополучию на рабочем месте под руководством Штернберг — предполагает, что если работодатели намерены строить или перепроектировать свои офисные помещения с учетом здоровья и благополучия сотрудников, они могут захотеть проконсультироваться с инженерами-акустиками.





Профессор Судха Рам был старшим автором исследования, а ассистент профессора Картик Шринивасан из Канзасского университета руководил исследованием, когда он был докторантом в Тусоне, и является ведущим автором статьи.

Редактор «INTERNATIONAL JERUSALEM POST» Лайат Коллинз перечитывает интервью Меира Роннена, посвященное 75-летию издания, в офисе «Джерузалем пост». На заднем плане трудолюбивая менеджер социальных сетей Ноэми Шаркач, которая совершила алию из Венгрии. (кредит: МАРК ИЗРАИЛЬ СЕЛЛЕМ)

Исследователи отмечают, что "когда мы думаем о благополучии, обычно мы думаем об эмоциональных или психических факторах. Мы почти никогда не задумываемся о физиологическом самочувствии или фактически о том, "что происходит в нашем теле", что также важно понимать, когда мы постоянно подвергаемся воздействию факторов окружающей среды, таких как звук.



В исследовании, которое Штернберг провела в 2018 году, она показала, что сотрудники, которые работали в открытом офисе — за столами, не разделенными перегородками, — имели более высокий уровень дневной активности и более низкий уровень стресса вечером, после рабочего дня, по сравнению с сотрудниками, которые трудятся в личных кабинетах, хотя многие офисные сотрудники жалуются на шум в коворкинговых пространствах.



Чтобы измерить влияние звука на офисных работников, исследователи попросили 231 сотрудника агентства, работающего в четырех зданиях в США, носить два устройства в течение трех дней. Одно устройство, носимое на шее, измеряло уровень шума в рабочей среде человека. Другое крепилось на коже и измеряло уровни физиологического стресса и расслабления участников, фиксируя сердечный ритм.



Результаты показали, что когда уровень шума в окружающей среде рабочего превышал 50 децибел, каждое увеличение на 10 децибел было связано с ухудшением физиологического самочувствия на 1,9%. Но когда уровень шума в офисе был ниже 50 децибел, каждое увеличение на 10 децибел связано с улучшением физиологического самочувствия на 5,4%.



Склонность людей отвлекаться, по словам Штернберг, является результатом стрессовой реакции мозга на потенциальные угрозы. По ее словам, наш мозг — это "детектор различий", который фиксирует внезапные изменения в звуках, чтобы мы могли решить на уровне инстинктов, сражаться или бежать. Это может объяснить, почему низкие, устойчивые звуки помогают маскировать отвлекающие факторы на рабочем месте, добавила она.



Штернберг говорит, что "люди всегда работают в кофейнях — и это не тихие места. Но причина, по которой вы можете сконцентрироваться на работе, заключается в том, что все звуки сливаются и становятся фоновым шумом. Он маскирует звук, который может отвлекать. Но при абсолютной тишине вы услышите, как падает булавка, и это отвлечет вас от того, что вы делаете.

