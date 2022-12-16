



Темпы снижения мужской фертильности удвоились

Мужская фертильность за последние полвека стремительно падает. Авторы исследования, появившегося в научном журнале Human Reproduction Update, основано на анализе данных, накопившихся у ученых всего мира за 46 лет — с 1973 года, когда эта тема стала изучаться систематически, и по 2018 год. Эпидемиологи Хагай Левин из Иерусалимского университета, Шанна Свон из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке и некоторые другие их коллеги обобщили результаты нескольких сотен исследований на эту тему. Данные охватывают более чем 50 стран.



За эти несколько десятилетий средняя концентрация гамет в сперме мужчин в целом снизилась более чем в два раза — со 101 млн на миллилитр до 49 млн на миллилитр. При этом фертильность снижается ускоряющимися темпами.



В последней четверти 20 века среднемировой темп снижения фертильности составлял немногим более 1% (1,16%) в год, но с начала XXI века этот показатель более чем удвоился. К 2018 году снижение составило более 2,5% (2,64%). «Если не принять меры, это может угрожать выживанию человечества», — считает один из авторов метаанализа Хагай Левин.



Причин столь быстрого снижения фертильности называется несколько. Это и изменение образа жизни, связанного с малой подвижностью, качеством питания, и экологические факторы, связанные с загрязнением воздуха, ширящимся применением различных медикаментов и повсеместным присутствием ряда синтетических веществ в окружающей среде и пищевой цепочке. Особо отмечаются пластификаторы и пестициды.