



Технология отключения мозга помогает бросить курить

Галит Блехер никогда не хотела начинать курить, но во время службы в израильской армии не удалось этого избежать.



"Все в Израиле курили в армии. Я ехала по пустыне три часа несколько раз в неделю и засыпала, — говорит она.



Вернувшись к гражданской жизни, она дважды бросала курить с помощью антидепрессанта бупропиона (известного также как "Зибан"), который уменьшает тягу и ломку, но каждый раз снова начинала курить. Затем, шесть лет назад, она присоединилась к клиническим испытаниям нового метода лечения, предназначенного для людей, которые безуспешно пытались бросить курить. С тех пор она не курит.



"«После Зибана у меня всегда возникала тяга, когда я видела других курильщиков. На этот раз это настоящее отвращение; Терпеть не могу запах сигарет", — говорит Блехер.



Лечение, которое помогло Блехер, называется повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС) и использует магнитные поля для стимуляции областей мозга, связанных с зависимостью. Влияние на количество отказов от курения в исследовании было скромным, но сравнимым с бупропионом, который блокирует никотиновые рецепторы в головном мозге. Этого было достаточно, чтобы убедить Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрить в августе 2020 года использование повторяющихся ТМС, чтобы помочь людям бросить курить.



Однако ученые, работающие над этим новым подходом к отказу от курения, еще не закончили. С таким количеством переменных в том, как проводится повторяющаяся ТМС, исследователи со всего мира теперь стремятся объединить свои знания и стандартизировать методы, чтобы помочь этой области двигаться вперед. Понимание нейронных схем, лежащих в основе зависимости, улучшается, что помогает найти способы сделать лечение более эффективным. И некоторые исследователи изучают возможность использования визуализации мозга для индивидуального лечения.



Блехер была одним из 262 заядлых курильщиков, которых привлекли для тестирования лечения. Половина участников испытала настоящую стимуляцию своего мозга с помощью магнитной катушки внутри шлема, тогда как другая половина получила имитацию стимуляции от второй катушки, которая производила аналогичные звуки и ощущения на коже головы, но не создавала магнитного поля, воздействующего на мозг.



Блехер и ее коллеги-участники первоначально получали лечение каждый будний день в течение трех недель, а затем один раз в неделю в течение еще трех недель. Для людей как в группе лечения, так и в группе симуляции каждый получасовой сеанс начинался с провокационных сигналов, предназначенных для того, чтобы вызвать тягу, чтобы активировать нейронные схемы. В момент активности они более подвержены изменениям. После этого все участники получили короткую мотивационную беседу.



После периода лечения курение участников отслеживалось в течение четырех недель, как путем самоотчетов, так и путем мониторинга мочи на содержание котинина — продукта, образующегося при расщеплении никотина в организме. Те, кто все еще не курил в этот момент, был снова обследован через 12 недель. К этому времени 28% людей, прошедших полный протокол лечения, все еще не курили, по сравнению с 12% тех, кто получил фиктивную стимуляцию. Люди в группе лечения также сообщили о большем снижении тяги к сигаретам.



Побочные эффекты магнитной стимуляции незначительны. Во время исследования наиболее частыми побочными эффектами были головная боль и дискомфорт. Тем не менее одобренное сейчас лечение можно проводить только под наблюдением врача из-за риска возникновения судорог. Хотя ни у одного из участников не было судорог во время основного исследования, отчеты о лечении других состояний предполагают, что примерно у 1 из 5000 реципиентов ТМС может возникнуть судорога 2 .



В настоящее время лечение доступно более чем в 50 центрах и кабинетах психиатров, в основном в Соединенных Штатах, а также в некоторых странах Европы и Индии.



Пока еще слишком рано говорить о том, окажет ли повторяющаяся ТМС влияние на лечение зависимостей, как предполагают ее сторонники. Но даже в своем нынешнем зарождающемся виде технология уже используется, чтобы помочь некоторым людям бросить курить. Число получателей помощи может быть пока скромным, но для тех людей, для которых это работает, преимущества значительны.



"Я очень рада, что бросила курить из-за детей, запаха и моего мужа, которому это не нравится, и, конечно же, из-за проблем со здоровьем", — говорит Блехер. — "Я никогда не вернусь к курению».

