



Таурин в энергетических напитках, рыбе и мясе продлевает жизнь – исследование

Ученые утверждают, что таурин, вырабатываемый в организме и содержащийся в энергетических напитках и продуктах с высоким содержанием белка, таких как мясо или рыба, продлевает жизнь и укрепляет здоровье.



Группа международных ученых обнаружила, что добавки таурина могут замедлять старение у мышей и обезьян, увеличивая продолжительность здоровой жизни мышей среднего возраста на 12%. Ученые заявили, что их выводы, опубликованные в журнале Science, служат основанием для дальнейших исследований с испытаниями на людях.



Руководитель исследования Виджай Ядав, доцент кафедры генетики и развития Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета Вагелос, сказал: “Человеческое общество стареет. Это связано с изменениями в молекулярном составе внутри нас. Последние 25 лет ученые пытались найти факторы, которые не только позволяют нам жить дольше, но и увеличивают продолжительность жизни, то есть время, в течение которого мы остаемся здоровыми в старости”.



“Это исследование предполагает, что таурин может быть эликсиром жизни внутри нас, который помогает нам жить дольше и здоровее”, – добавил он.



Таурин – это аминокислота, которая содержится в мясе, рыбе и яйцах и играет важную роль в поддержании иммунитета, функции нервной системы и выработке энергии. В некоторые энергетические напитки вещество добавляется из-за его предполагаемого влияния на умственные и спортивные способности.



Предыдущие исследования показали, что дефицит таурина связан со старением, но профессор Ядав утверждает, что неясно, активно ли он направляет процесс старения или является “просто пассажиром, едущим в поезде”. Для исследования ученые изучили образцы крови и измерили концентрацию таурина в разном возрасте у мышей, обезьян и людей. Они протестировали почти 250 самок и самцов мышей в возрасте около 14 месяцев, то есть около 45 лет в пересчете на человеческий возраст, дав половине из них добавку таурина, а другой половине – контрольный раствор.



Команда обнаружила, что потребление добавок с таурином увеличивает среднюю продолжительность жизни на 12% у самок мышей и на 10% у самцов.

Команда также обнаружила, что ежедневное потребление 500 и 1000 миллиграммов добавки таурина на килограмм массы тела было связано с улучшением силы, координации и когнитивных функций у грызунов. Профессор Ядав объяснил: “Мы не только обнаружили, что животные жили дольше, мы также обнаружили, что они живут более здоровой жизнью”.



Затем команда проверила влияние добавок таурина на обезьян среднего возраста и обнаружила, что у тех, кто принимал их каждый день в течение шести месяцев, также наблюдались улучшения в их иммунной системе, плотности костей и общем метаболическом здоровье. Затем ученые изучили данные исследования, в котором приняли участие 12 000 взрослых европейцев в возрасте 60 лет и старше. Обнаружилось, что люди с более высоким уровнем таурина были более здоровыми, с меньшим количеством случаев диабета 2 типа, более низким уровнем ожирения и более низким уровнем воспалительных процессов.



Наконец, исследователи измерили уровень таурина у спортсменов-мужчин и людей, ведущих малоподвижный образ жизни, которые принимали участие в напряженных тренировках на велосипеде, до и после занятий. По их данным, “значительное увеличение” уровня таурина наблюдалось как у спортсменов, таких как спринтеры и бегуны на выносливость, так и у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.



Профессор Ядав подчеркнул, что у всех был повышенный уровень таурина после тренировки, что говорит о том, что некоторые из преимуществ для здоровья от упражнений могут быть связаны с увеличением уровня таурина.



“Изобилие таурина снижается с возрастом, поэтому восстановление уровня таурина до юношеского уровня в пожилом возрасте может быть многообещающей стратегией против старения”, – считает профессор.