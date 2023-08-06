



Таблетки от послеродовой депрессии: препарат получил одобрение в США

В США одобрены первые таблетки от послеродовой депрессии.



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что препарат от послеродовой депрессии под названием "Зуранолон" торговой марки Zurzuvae, был одобрен. Курс лечения составляет две недели, причем препарат необходимо принимать всего один раз в день.



По данным FDA, до сих пор лечение послеродовой депрессии было доступно только в виде внутривенной инъекции.



Производители лекарств Sage Therapeutics и Biogen заявили, что таблетки должны появиться в продаже в конце этого года. Цена пока не объявлена.



Как и другие формы депрессии, симптомы послеродовой депрессии (ПРД) могут включать грусть, потерю энергии, суицидальные мысли, снижение способности чувствовать удовольствие или когнитивные нарушения.



Согласно исследованиям , каждая седьмая женщина в США испытывает симптомы ПРД .



"Послеродовая депрессия — это серьезное и потенциально опасное для жизни состояние, при котором женщины испытывают грусть, вину, бесполезность — даже, в тяжелых случаях, мысли о причинении вреда себе или своему ребенку. И поскольку послеродовая депрессия может разрушить связь матери и ребенка, она также может иметь последствия для физического и эмоционального развития ребенка", — сказала Тиффани Фарчионе, глава психиатрического центра FDA по борьбе с наркотиками.



Она добавила, что доступ к пероральным лекарствам будет полезен для многих женщин, "справляющихся с крайними, а иногда и опасными для жизни чувствами".



Клинические испытания показали, что таблетка помогла значительно уменьшить симптомы депрессии в течение трех дней. По данным FDA, действие препарата сохранялось через четыре недели после приема последней дозы.



Было отмечено, что наиболее распространенными побочными эффектами от приема Zurzuvae могут быть сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда и инфекция мочевыводящих путей.



Агентство сообщило, что на этикетке содержится предупреждение о том, что Zurzuvae может повлиять на способность человека управлять автомобилем и выполнять другие потенциально опасные действия. Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортным средством или работы со сложными или опасными механизмами в течение как минимум 12 часов после его приема.

