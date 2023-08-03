



Таблетка, убивающая рак: начались испытания препарата на людях

"Убивающее рак" лекарство, представленное под названием AOH1996, обещает сделать возможным удаление больших опухолей из организма без операции, сохраняя при этом здоровые клетки.



Таблетка нацелена на раковую форму белка PCNA, который имеет решающее значение для репликации ДНК и восстановления растущих опухолей, и разрабатывалась более 20 лет совместно с City of Hope, ведущей организацией по исследованию и лечению рака в США. Препарат предназначен для избирательного воздействия на измененную форму PCNA, обнаруженную в раковых клетках, эффективно подавляя рост раковых клеток.



Профессор Линда Малкас, которая работала над препаратом, сравнила PCNA с крупным аэропортом с множеством выходов на посадку.



Хотя исследование до сих пор ограничивалось подавлением роста опухоли на клеточных и животных моделях, его первоначальные результаты были многообещающими.



Началась первая фаза клинических испытаний препаратов для оценки эффективности таблеток у людей. До сих пор он продемонстрировал эффективность против клеток, полученных из различных видов рака, включая рак молочной железы, простаты, головного мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких.



Прорыв становится особенно значительным, поскольку ранее раковый белок PCNA считался "неуязвимым". Есть надежда, что это достижение может проложить путь к более персонализированным и целенаправленным методам лечения рака в будущем.

