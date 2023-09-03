



Существует ли идеальное время для завтрака, чтобы похудеть

Идеальное время для завтрака, чтобы оставаться молодым и худеть, у всех является индивидуальным, ведь каждый человек придерживается собственного графика и образа жизни.



По данным Vogue Spain, как лучше питаться по утрам, посоветовала диетолог из клиники Менорка Мария Хосе Криспин.



По словам эксперта, идеальное время для завтрака напрямую связано со здоровым ночным голоданием.



"Самая важная рекомендация — между ужином и завтраком должно пройти 12 часов. Это 12-часовое голодание во время сна, имеющее омолаживающий и контролирующий вес эффект. Мы получим эти преимущества, завтракая в 9:30 утра, если поужинали в 9:30 вечера, но не обязательно следовать этому как догме, не все могут адаптироваться", — отметила она.