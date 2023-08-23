



Стало известно, почему из-за жары чувствуется усталость

Причина вялости и сонливости во время жары проста: человеческое тело изо всех сил старается сохранить спокойствие. А эта дополнительная работа, которая и предоставляет чувство усталости, отмечают врачи, пишет ScientificAmerican.



Медики отмечают, что тело, особенно на солнце, должно усердно работать, чтобы поддерживать постоянную, нормальную внутреннюю температуру.



В жаркий день тело предпринимает несколько корректировок, чтобы поддерживать температуру. Например, расширяет кровеносные сосуды — процесс, известный как вазодилатация, что позволяет большему количеству крови течь к поверхности кожи. Это позволяет теплой крови остыть, выделяя тепло, проходя вблизи кожи.



Этот усиленный приток крови к коже объясняет, почему некоторые люди выглядят краснее, когда им жарко.



Помимо расширения сосудов, организм выделяет на кожу пот, который охлаждает кожу по мере испарения. Но чтобы выполнить эту дополнительную работу, увеличивается частота сердечных сокращений, а также скорость метаболизма (количество калорий, необходимых вашему организму для функционирования).





