



Средства для выпрямления волос могут вызвать почечную недостаточность

Согласно недавнему исследованию иерусалимских врачей, некоторые салонные процедуры по выпрямлению волос могут вызвать почечную недостаточность, что уже побудило министерство здравоохранения Израиля запретить ряд таких продуктов. По словам профессора Линды Шавит из Медицинского центра Шааре Цедек, руководившей исследованием, Израиль является первой страной, которая задокументировала многочисленные случаи такого воздействия и запретила продукты, вызвавшие его.



В прошлом месяце министерство здравоохранения в Иерусалиме запретило все продукты, содержащие глиоксиловую кислоту, на основе предварительного исследования, которое было опубликовано в American Journal of Kidney Diseases. Профессор Шавит предсказала, что будет обнаружено много новых случаев заболеваний, вызванных выпрямлением волос.



“Мы задокументировали 26 случаев острого повреждения почек за последние три года, и с момента проведения исследования число случаев заболевания в Израиле возросло до 38 человек”, – сказала она. “Хотя мы подозреваем, что это только верхушка айсберга для Израиля, и считаем, что есть много случаев в других местах”.



Пациентки, проходящие обследование, испытывали боль в животе, тошноту, рвоту и сыпь на коже головы после использования средств для выпрямления волос. Средний возраст был 28 лет, у большинства ранее не было проблем со здоровьем, а одна из женщин была беременной.



“Никто из них не умер, и повреждение было обратимым, но трое молодых женщин находились на диализе в течение нескольких недель, а некоторым потребовалась инвазивная биопсия почек. Некоторые провели время в реанимации, так что это серьезно”, – сообщила профессор Шавит.



Опасные продукты содержат глиоксиловую кислоту, распространенный ингредиент кремов для так называемого перманентного выпрямления волос, действие которого сохраняется в течение нескольких месяцев.



“Мы увидели, что глиоксиловая кислота может впитываться в кожу, а попав в кровоток, она может метаболизироваться в оксалаты, затем попадать в наши почки и вызывать повреждения”, – объяснила Шавит. ”Вероятно, было много легких случаев, которые не попали в больницу. Может быть много женщин, которые не имеют симптомов, но у которых есть повреждение почек в результате этих продуктов”.



Профессор Шавит считает, что израильский запрет на процедуры с глиоксиловой кислотой спасет жизни, и надеется, что все салоны будут соблюдать его и воздерживаться от использования этих продуктов.



“Важно повышать осведомленность женщин, а также стилистов и парикмахеров, чтобы они использовали только разрешенные процедуры и придерживались инструкций производителей”, – заявила она.