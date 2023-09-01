



Спортсменов из России и Беларуси не допустили к Азиатским играм-2023

На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии, на которые и претендовали россияне и беларусы.

Россиян и беларусов не допустили к Азиатским играм-2023 / фото МОК



Международный олимпийский комитет не допустил россиян и белорусов к участию в Азиатских играх-2023.



"Российских и белоруских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОСА", - сообщили в Олимпийском совете Азии.



Азиатские игры - мультиспортивное соревнование, которое пройдет с 23 сентября по 8 октября в Китае. На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии, на которые и претендовали россияне и белорусы.



Азиатские игры должны были пройти в китайском Ханчжоу в сентябре прошлого года. Однако из-за новой волны коронавируса было объявлено о переносе соревнований на год вперед.



Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину Международный олимпийский комитет отстранил представителей России и Беларуси от всех видов спорта.