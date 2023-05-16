



Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в Евроиграх-2023

Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года ни в одном статусе. Об этом сообщает портал Inside the Games.



Федерация бокса России заявила о своем желании принять участие в Европейских играх, которые будут проведены в Кракове-Малопольше. Участие необходимо для того, чтобы получить квалификацию на Олимпиаду 2024 года. Однако Европейские олимпийские комитеты заявили, что это невозможно.



Следует напомнить, чторанее Международный олимпийский комитет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на мировую спортивную арену. Они должны выступать как нейтральные лица при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с армией.



Европейские игры 2023 года в Польше – это континентальный отбор на Олимпийские игры в столице Франции.



Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.



Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.