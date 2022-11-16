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"Спермагеддон". Ученые о катастрофическом снижении мужской фертильности
16.11.2022 09:22 Аркадий Бочаровский

"Спермагеддон". Ученые о катастрофическом снижении мужской фертильности

 С 1970-х годов количество сперматозоидов у мужчин сократилось более чем в два раза, и эксперты предупреждают, что эта тенденция может "угрожать выживанию человечества".

Снижение количества сперматозоидов "угрожает выживанию человечества", предупреждают сегодня исследователи. 

С 1970-х годов их количество сократилось более чем вдвое. 

И это снижение только ускорилось с начала века, согласно глобальному анализу. 

Ученые, отслеживающие данные, полученные из более чем 50 стран, заявили, что "у нас - серьезная проблема".

В тревожной тенденции обвиняют увеличение талии у мужчин, а также "вездесущие химические вещества" в окружающей среде.

Международные исследователи проследили количество и концентрацию сперматозоидов в образцах спермы по всему миру в период с 1973 по 2018 год, изучив результаты более ранних исследований. 

В исследовании приняли участие мужчины из 53 стран, включая Великобританию, США и Австралию. 

Исследование, опубликовано в журнале Human Reproduction Update.

Анализ, который дает первое представление о тенденциях в Южной Америке, Азии и Африке, также включает дополнительные данные за семь лет с 2011 по 2018 год. 

Данные включали показатели количества и концентрации сперматозоидов в образцах спермы.

Под количеством понимается общее число сперматозоидов в образце, а под концентрацией - количество репродуктивных клеток в объеме спермы. 

Результаты показали, что среднее количество сперматозоидов упало на 51,6 процента с 1973 по 2018 год среди мужчин со всех континентов.

Концентрация спермы падает на 2,64 процента в год с 2000 года, что быстрее, чем предыдущее падение на 1,16 процента в год с 1972 года. 

Тенденции, наблюдавшиеся ранее у мужчин Северной Америки, Европы и Австралии, стали более быстрыми, отметила команда.

Они также наблюдались у мужчин из Южной Америки, Азии и Африки, что говорит о том, что будущий демографический спад может не ограничиваться глобальным Севером.

Ведущий автор исследования профессор Хагай Левин, эпидемиолог из Еврейского университета в Иерусалиме, сказал: "Наши результаты - это канарейка в угольной шахте. Перед нами - серьезная проблема, которая, если ее не решить, может угрожать выживанию человечества".

Мы срочно призываем к глобальным действиям по созданию более здоровой среды обитания для всех видов и снижению воздействия и поведения, которые угрожают нашему репродуктивному здоровью.

'В целом, мы наблюдаем значительное снижение количества сперматозоидов во всем мире - более чем на 50 процентов за последние 46 лет, и это снижение ускорилось в последние годы'.

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