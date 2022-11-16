



"Спермагеддон". Ученые о катастрофическом снижении мужской фертильности

С 1970-х годов количество сперматозоидов у мужчин сократилось более чем в два раза, и эксперты предупреждают, что эта тенденция может "угрожать выживанию человечества".



Снижение количества сперматозоидов "угрожает выживанию человечества", предупреждают сегодня исследователи.



С 1970-х годов их количество сократилось более чем вдвое.



И это снижение только ускорилось с начала века, согласно глобальному анализу.



Ученые, отслеживающие данные, полученные из более чем 50 стран, заявили, что "у нас - серьезная проблема".



В тревожной тенденции обвиняют увеличение талии у мужчин, а также "вездесущие химические вещества" в окружающей среде.



Международные исследователи проследили количество и концентрацию сперматозоидов в образцах спермы по всему миру в период с 1973 по 2018 год, изучив результаты более ранних исследований.



В исследовании приняли участие мужчины из 53 стран, включая Великобританию, США и Австралию.



Исследование, опубликовано в журнале Human Reproduction Update.



Анализ, который дает первое представление о тенденциях в Южной Америке, Азии и Африке, также включает дополнительные данные за семь лет с 2011 по 2018 год.



Данные включали показатели количества и концентрации сперматозоидов в образцах спермы.



Под количеством понимается общее число сперматозоидов в образце, а под концентрацией - количество репродуктивных клеток в объеме спермы.



Результаты показали, что среднее количество сперматозоидов упало на 51,6 процента с 1973 по 2018 год среди мужчин со всех континентов.



Концентрация спермы падает на 2,64 процента в год с 2000 года, что быстрее, чем предыдущее падение на 1,16 процента в год с 1972 года.



Тенденции, наблюдавшиеся ранее у мужчин Северной Америки, Европы и Австралии, стали более быстрыми, отметила команда.



Они также наблюдались у мужчин из Южной Америки, Азии и Африки, что говорит о том, что будущий демографический спад может не ограничиваться глобальным Севером.



Ведущий автор исследования профессор Хагай Левин, эпидемиолог из Еврейского университета в Иерусалиме, сказал: "Наши результаты - это канарейка в угольной шахте. Перед нами - серьезная проблема, которая, если ее не решить, может угрожать выживанию человечества".



Мы срочно призываем к глобальным действиям по созданию более здоровой среды обитания для всех видов и снижению воздействия и поведения, которые угрожают нашему репродуктивному здоровью.



'В целом, мы наблюдаем значительное снижение количества сперматозоидов во всем мире - более чем на 50 процентов за последние 46 лет, и это снижение ускорилось в последние годы'.