



Создан чат-бот по подбору пациентов для участия в клинических исследованиях

Больные раком, надеющиеся принять участие в клинических испытаниях новой терапии, часто испытывают трудности с поиском и подачей заявок на участие в таких исследованиях, в то время как контрактные исследовательские организации (CRO), управляющие исследованиями, часто испытывают трудности с набором пациентов.



Belong.Life, основанная в Израиле группа сообществ пациентов и платформ по уходу, упрощает подбор участников для клинических исследований с запуском Tara – диалоговой платформы с использованием искусственного интеллекта.



Tara – это чат-бот, который в диалоговом режиме запрашивает важную информацию, включая диагноз, тип рака, мутацию и историю лечения. Он может даже сканировать соответствующие медицинские файлы, чтобы собрать исчерпывающую информацию, которая поможет при сопоставлении клинических исследований.



Доступная для поставщиков услуг, больниц, систем здравоохранения, CRO и других организаций, технология может быть встроена в веб-сайты, мобильные приложения или платформы обмена текстовыми сообщениями.



“Tara – это комплексное решение, которое обеспечивает пациентам чуткую и точную поддержку, одновременно позволяя поставщикам услуг использовать новые эффективные способы достижения своих целей”, – говорит Ирад Дойч, соучредитель и технический директор Belong.Life..