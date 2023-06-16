



"Совы" умирают раньше "жаворонков" – исследование

Меньшая продолжительность жизни "сов" не столько связана со временем их сна, сколько со стилем жизни, присущим людям с таким хронотипом.



Большое исследование, проведенное в течение 37 лет, обнаружило, что "совы" умирают раньше, чем "жаворонки”. Причины этого связаны с курением и употреблением алкоголя, а не с тем, что они поздно они ложатся спать. Для исследования были проанализированы данные о 22 976 взрослых близнецах в Финляндии, из которых 42,9% отнесли себя хронотипу "сов", то есть привыкли ложиться спать поздно.



Ученые обнаружили, что большая вероятность ранней смерти может быть связана не непосредственно с хронотипом, а с тем, к какому образу жизни он приводит. При этом исследователь Финского института гигиены труда Кристер Хаблин отмечает: “Наши результаты свидетельствуют о том, что независимого влияния хронотипа на смертность практически нет”.



"Повышенный риск смертности, связанный с явно "вечерним" человеком, объясняется большим потреблением табака и алкоголя по сравнению с теми, кто явно принадлежит к "утреннему" типу", – объясняет он.



Определив хронотипы для участников исследования в 1981 году, ученые продолжили работу до 2018 года, изучая уровень смертности, установленный с помощью общенациональных реестров. В анализе были скорректированы такие факторы, как образование, индекс массы тела и привычки сна, а также количество никотина и алкоголя для каждого человека.



К 2018 году исследователи обнаружили, что 8728 участников скончались. Соответственно, данные показали, что шанс умереть раньше был на 9% выше для "сов", чем для “жаворонков”.



При этом некурящие и не употребляющие алкоголь “совы”, не имели повышенного риска смерти по какой-либо причине. То есть, в конечном счете, причиной дополнительных смертей являются курение и употребление алкоголя. Однако, чаще такие привычки характерны как раз для “сов”.



“Уровень употребления алкоголя и психоактивных веществ коррелирует с преимуществом бодрствовать поздно ночью”, – утверждают авторы исследования.