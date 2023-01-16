



СOVID в Израиле: 861 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 776 862 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 16 января.



Уточняется, что был выявлен 861 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 490 пациентов.



На сегодняшний день, 124 пациента - в тяжелом состоянии, из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 115 человек.