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Состояние раввина Друкмана ухудшилось
21.12.2022 19:20 Ольга Белозерова

Состояние раввина Друкмана ухудшилось

Семья раввина Хаима Друкмана заявила в среду днем, что состояние раввина ухудшилось. Об этом сообщает "Аруц Шева".

"В последние несколько минут его состояние ухудшилось, и общественность просят срочно прочитать главы псалмов и молитвы о полном выздоровлении раввина Хаима Меира Бен Милки", - говорится в сообщении.

Ранее семья попросила общественность не навещать раввина в больнице "в свете его тяжелого состояния здоровья, а также в связи с тем, что раввин госпитализирован в отделение интенсивной терапии вместе с другими пациентами". 

Раввин Хаим Друкман был госпитализирован с коронавирусом. 

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