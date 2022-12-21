



Состояние раввина Друкмана ухудшилось

Семья раввина Хаима Друкмана заявила в среду днем, что состояние раввина ухудшилось. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"В последние несколько минут его состояние ухудшилось, и общественность просят срочно прочитать главы псалмов и молитвы о полном выздоровлении раввина Хаима Меира Бен Милки", - говорится в сообщении.



Ранее семья попросила общественность не навещать раввина в больнице "в свете его тяжелого состояния здоровья, а также в связи с тем, что раввин госпитализирован в отделение интенсивной терапии вместе с другими пациентами".



Раввин Хаим Друкман был госпитализирован с коронавирусом.