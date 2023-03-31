



“Сорока” - лидер среди больниц Израиля по профилактике приобретенных инфекций

Университетский медицинский центр “Сорока” из группы “Клалит” продолжает лидировать и преуспевать в профилактике приобретенных инфекций и в 2022 г. - уровень резистентных бактерий, приобретенных в больнице, является самым низким среди крупнейших больниц Израиля за последние несколько лет со значительным отрывом от других суперцентров.



Ежегодный отчет Министерства здравоохранения подытоживает результаты изучения приобретенных резистентных бактерий, уровень которых постоянно контролируется в израильских больницах.



Данные показывают, что процент инфицированных опасными резистентными бактериями пациентов в больнице “Сорока” самый низкий, 65 на 100 000 дней госпитализации — лучший показатель среди суперцентров со значительным отрывом.



Эти данные являются инструментом для сравнительной оценки успеха больниц в сдерживании распространения бактерий и предотвращении заболеваемости этими бактериями.



Проф. Авраам Борер, директор отдела профилактики инфекций в больнице “Сорока”: “Мы поддерживаем наши хорошие результаты уже несколько лет подряд и даже улучшаем их год от года. Это достижение требует предельной осторожности в процессах профилактики инфекций со стороны всех сотрудников медицинского центра, занимающихся уходом за пациентами, гигиеной рук, дезинфекцией и оптимальной уборкой палаты и используемого оборудования, приготовлением пищи, кондиционированием воздуха, приготовлением лекарств и т. д. Параллельно с этим необходим постоянный мониторинг, последующее наблюдение, изучение данных и улучшение рабочих процессов”.



Доктор Шломи Кодеш, директор университетского медицинского центра “Сорока”: “Профилактика инфекций — одна из самых больших проблем в системах здравоохранения Израиля и всего мира. Отличные достижения, по сути означающие ежедневное спасение жизней, и лидирующая позиция в стране являются результатом бескомпромиссной работы сотрудников больницы “Сорока” во всех сферах — клинической, административной и логистической. Непрерывность и последовательность в этом достижении иллюстрирует организованность “Сороки” и слаженную совместную деятельность различных административных департаментов и отделений больницы ради того, чтобы наши пациенты чувствовали себя в безопасности.



Я благодарю профессора Борера, Ронит Натив и коллектив отдела профилактики инфекций за профессиональное управление этой важной областью”.



