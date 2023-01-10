



Снижение веса на 20%: укол для похудения на пути в Израиль

Доктор Итай Галь, корреспондент портала ynet по вопросам здравоохранения сообщает о том, что в Израиле скоро начнутся продажи чудо-укола для похудения.



Галь пишет: “Укол для похудения "Wegoby" уже на пути в Израиль. Производитель препарата, компания Novo Nordisk, подала документы в Министерство здравоохранения, которое, как ожидается, одобрит инъекцию в ближайшие месяцы. Препарат приводит к потере в среднем около 20% массы тела в течение года”.