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Снижение веса на 20%: укол для похудения на пути в Израиль
10.01.2023 08:38 Аркадий Бочаровский

Снижение веса на 20%: укол для похудения на пути в Израиль

Доктор Итай Галь,  корреспондент портала ynet по вопросам здравоохранения сообщает о том, что в Израиле скоро начнутся продажи  чудо-укола для похудения.

Галь пишет: “Укол для похудения "Wegoby" уже на пути в Израиль. Производитель препарата, компания Novo Nordisk, подала документы в Министерство здравоохранения, которое, как ожидается, одобрит инъекцию в ближайшие месяцы. Препарат приводит к потере в среднем около 20% массы тела в течение года”.

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