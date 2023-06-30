



Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61%, - ВОЗ

Число летальных исходов от COVID-19 в мире за месяц сократилось на 61%, а количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%, сообщает ВОЗ.



Отмечается, что в период с 29 мая по 25 июня более 1 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией нового типа, более 5,7 тыс. умерли.



В частности, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 024 136 случаев заражения и 5751 летальный случай.



Больше всего больных за этот период было обнаружено в Республике Корея - 371 513, Австралии (111 543), Бразилии (77 022), Франции (45 306) и Сингапуре (40 531).



Наибольшее число смертей зафиксировано в Бразилии - 1055, России (517), Австралии (343), Италии (342) и Франции (285).



