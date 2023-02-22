



Смарт-часы и фитнес-браслеты могут спровоцировать сердечный приступ

Смарт-часы и наручные устройства по типу фитнес-браслетов могут спровоцировать сердечный приступ у уязвимых пациентов. Ученые из Университета штата Юта говорят, что эти гаджеты могут мешать работе медицинских устройств, в частности кардиостимуляторов. Об этом идет речь в новом исследовании, опубликованном в журнале Heart Rhythm.



Ученые пришли к выводу, что высокотехнологичные часы, которые фиксируют уровень физической нагрузки для тех, кто заботится о своем здоровье, потенциально опасны для небольшой группы людей. Это также касается домашних смарт-весов и смарт-колец.



Гаджеты излучают в тело очень малый, незаметный ток электричества, измеряемый в микроамперах. Моделирование и лабораторные тесты показывают, что они могут вызывать ненужные удары по сердцу.



В случае кардиостимулятора, который посылает небольшие электрические импульсы сердцу, когда оно бьется слишком медленно, крошечный электрический ток от такого гаджета может заставить сердце думать, что оно бьется достаточно быстро, не позволяя кардиостимулятору выполнять свою работу, когда это необходимо.



“Если кардиостимулятор сбивается из-за помех, он может перестать работать в течение того времени, когда он сбит с толку. Если это вмешательство будет продолжаться длительное время, пациент может потерять сознание или что-то похуже”, - говорит кардиолог-электрофизиолог профессор Бенджамин Стейнберг.



Исследование не указывает на непосредственный или явный риск для пациентов, использующих подобные гаджеты, но это первый шаг для дальнейшего изучения.



