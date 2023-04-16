



Слуховые аппараты могут защитить от старческого слабоумия, связанного с глухотой

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, предполагает, что люди с потерей слуха, которые не пользуются слуховыми аппаратами, могут иметь более высокий риск развития деменции, чем люди без потери слуха. Однако использование слуховых аппаратов может снизить этот риск до того же уровня, что и у людей без потери слуха.



Исследовательская группа проанализировала данные 437 704 участников в базе данных UK Biobank и обнаружила, что люди с потерей слуха, которые не пользовались слуховыми аппаратами, имели на 42% более высокий риск слабоумия по всем причинам по сравнению с людьми с нормальным слухом. Этот риск был снижен до того же уровня, что и у людей без потери слуха при использовании слуховых аппаратов.



Исследование предполагает, что потеря слуха может быть связана примерно с 8% случаев деменции во всем мире, и необходимо раннее введение слуховых аппаратов, когда у кого-то начинают возникать нарушения слуха. Исследователи также обнаружили, что связь между использованием слуховых аппаратов и защитой от деменции, вероятно, в основном связана с прямыми эффектами слуховых аппаратов, а не с косвенными причинами.



Исследования располагает убедительными доказательствами того, что лечение потери слуха является многообещающим способом снижения риска деменции, и решающее значение имеет повышение осведомленности и выявление потери слуха, а также приемлемость и удобство использования слуховых аппаратов.

