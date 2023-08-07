



Сколько пива можно выпить за раз – мнение врачей

Мнение Международной организации здравоохранения и врачей однозначно – безопасной дозы алкоголя не существует. Любая доза алкоголя наносит вред здоровью. Поэтому пиво лучше не пить вообще.



Однако существует условно безопасная доза алкоголя, которая быстро выветривается из организма и имеет небольшой риск для здоровья. В ряде стран такой дозой считается 10 грамм чистого спирта, что в перерасчете на пиво крепостью 5% составляет 350 мл напитка.



Также показатель того, сколько пива можно выпить за раз, зависит от веса и пола человека. Мужчинам за один раз можно пить не больше двух доз пива (700 мл), женщинам – не больше одной дозы (350 мл).



Чем больше вес человека, тем меньше на него влияет спиртное. Многое также зависит от состояния здоровья человека. Чем больше у него хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, тем разрушительнее для организма будет алкоголь.



Сколько допустимо выпить пива чтобы сесть за руль? Ответ врачей – нисколько. Если планируете водить машину, лучше вообще не пить никакой алкоголь в этот вечер.



А что, если выпить безалкогольное пиво за рулем? Безалкогольное пиво на самом деле содержит немного спирта – около 0,005 промилле. Если выпить 500 мл такого напитка, то уже через 15 минут этанол полностью выветрится из организма и алкотестер покажет “ноль”. Но если выпить 2-3 бутылки безалкогольного пива за раз, то уже есть риск получить штраф.