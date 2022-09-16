



Скандал с чужим плодом у беременной в Ассута получил продолжение

В Ассута нашли женщину, которой принадлежал плод, выявленный у другой беременной после процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Об этом сообщает Ynet.

Найдена пациентка, чей эмбрион был перенесен другой женщине. Ее вычислили из 10 человек.

Врачи связались с претенденткой, которая в настоящий момент не является беременной.