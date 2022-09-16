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Скандал с чужим плодом у беременной в Ассута получил продолжение
16.09.2022 20:50 Алина Груднева

Скандал с чужим плодом у беременной в Ассута получил продолжение

В Ассута нашли женщину, которой принадлежал плод, выявленный у другой беременной после процедуры экстракорпорального оплодотворения.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
Найдена пациентка, чей эмбрион был перенесен другой женщине. Ее вычислили из 10 человек. 
 
Врачи связались с претенденткой, которая в настоящий момент не является беременной.
 
Напомним, что пару дней назад беременная провела генетический тест и обнаружила, что вынашивает плод, генетически несовместимый с ней и ее партнером.

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