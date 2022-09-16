Скандал с чужим плодом у беременной в Ассута получил продолжение
В Ассута нашли женщину, которой принадлежал плод, выявленный у другой беременной после процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Об этом сообщает Ynet.
Найдена пациентка, чей эмбрион был перенесен другой женщине. Ее вычислили из 10 человек.
Врачи связались с претенденткой, которая в настоящий момент не является беременной.
Напомним, что пару дней назад беременная провела генетический тест и обнаружила, что вынашивает плод, генетически несовместимый с ней и ее партнером.