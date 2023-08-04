Скандал из-за ЭКО: Ассуте разрешили принимать новых пациенток
Министерство здравоохранения разрешило больнице Ассута принимать новых пациенток, желающих пройти процедуру ЭКО.
О соответствующем решении было объявлено в пятницу, 4 августа.
Это произошло спустя две недели после того, как Минздрав приказал больнице сократить деятельность в этой сфере после ряда скандалов вокруг ЭКО.
Ранее пациенты жаловались на то, что родившиеся дети не были генетически совместимы с одним из родителей. Из-за этого была начата проверка.