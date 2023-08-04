



Скандал из-за ЭКО: Ассуте разрешили принимать новых пациенток

Министерство здравоохранения разрешило больнице Ассута принимать новых пациенток, желающих пройти процедуру ЭКО.



О соответствующем решении было объявлено в пятницу, 4 августа.



Это произошло спустя две недели после того, как Минздрав приказал больнице сократить деятельность в этой сфере после ряда скандалов вокруг ЭКО.



Ранее пациенты жаловались на то, что родившиеся дети не были генетически совместимы с одним из родителей. Из-за этого была начата проверка.