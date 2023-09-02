



Симптомы нового варианта Covid: Отличается ли BA.2.86 от предыдущих штаммов

Представители здравоохранения по всему миру внимательно следят за штаммом Pirola Covid, который быстро распространяется по всему миру.BA.2.86, новый дочерний подвид штамма Omicron, вызывает тревогу у экспертов из-за 35 мутаций в его шиповидном белке, части вируса, на которую действуют антиковидные вакцины.



Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Уорикского университета, рассказал, что “сочетание изменений в вирусе и иммунитете, вызванное предыдущей инфекцией и вакцинацией, изменило симптомы, связанные с Covid, за последние три года”.



“Сейчас это больше похоже на простуду, чем когда мы впервые столкнулись с Covid”, – объясняет он. “Это не означает, что те, кто более уязвим из-за основных заболеваний, не будут страдать от более серьезных симптомов в случае заражения BA.2.86”.



Доктор медицинских наук Нэнси Крам сообщила, что симптомы BA.2 также включают головные боли и тошноту или рвоту. У пациентов, инфицированных более новыми вариантами, включая BA.2, наблюдалось “намного меньше” типичных признаков, таких как потеря вкуса или обоняния.



Усталость или недостаток сна – еще один ключевой симптом, часто связанный с вариантом BA.2. Профессор Дэвид Стрейн связывает это с “сосудистым компонентом” штамма.



“Сон невосстанавливающий – по сути, они просыпаются и чувствуют себя утомленными, как будто они не отдыхали или вообще не спали”, – говорит он.



Другим часто встречающимся признаком варианта BA.2 является боль в горле.



“Подварианты Омикрона BA.1 и BA.2, похоже, мигрировали, заражая в основном легкие и нервную ткань, в верхние дыхательные пути”, – говорит профессор Стрейн.



Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, также показало, что более 50 процентов инфицированных BA.2 сообщили о повышении температуры. Высокая температура, лихорадка или озноб являются частыми признаками.



Постоянный кашель широко известен как один из трех «классических» симптомов Covid, наряду с лихорадкой и потерей вкуса или обоняния.