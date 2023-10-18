



Шведке поставили протез, интегрированный с костями, мышцами и нервами

50-летней шведской женщине, потерявшей руку в результате несчастного случая на ферме, был установлен новейший протез, который оказался революционным.



В основе бионической руки лежит революционная технология, позволяющая напрямую подключаться к костям, мышцам и нервам пользователя, создавая человеко-машинный интерфейс, который позволяет искусственному интеллекту преобразовывать сигналы мозга в точные и простые движения.



Женщина, получившая бионическую руку, Карин, теперь имеет ограниченное чувство осязания и может двигать всеми пятью бионическими пальцами по отдельности с вероятностью 95%.



После двух десятилетий жизни без правой руки она теперь может выполнять 80% обычных повседневных действий, например, готовить еду, поднимать предметы, застегивать и расстегивать молнию на одежде или сумке, поворачивать дверные ручки или винты.



Более того, после установки протеза руки у Карин значительно уменьшились мучительные фантомные боли, которые, по ее словам, ощущались так, как будто ее руку пропустили через мясорубку.