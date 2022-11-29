



Шотландские ученые: рекомендация выпивать 8 стаканов воды в день ошибочна

Ученые из университета Абердина, в Шотландии, выяснили, что рекомендованная норма два литра воды в день может быть избыточна.



Шотландские ученые отмечают, что примерно половину дневной нормы жидкости человек принимает с едой, поэтому пить так много чистой воды необязательно. Теперь, на основе масштабного исследования, они советуют пить по 1,5-1,8 литра в день, сообщает BBC.



Профессор Джон Спикмен, один из авторов исследования сказал: "Изначальное измерение дневной потребности в два литра это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить - это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с пищей".



Жидкость, полученную с пищей, измеряли, спрашивая людей, сколько они едят. Однако люди, как правило, говорят, что едят меньше, чем в реальности, и поэтому в расчете ошибка, а количество воды, которую нужно пить, переоценивается", - пояснил Спикмен.



Однако в новом исследовании оборот воды в человеческом теле удалось посчитать более точно с помощью технологии, в которой применяются стабильные изотопы.



В исследовании приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет. Участники в ходе эксперимента выпивали стакан воды, в которой некоторые из молекул водорода были заменены на стабильный изотоп дейтерий. Дейтерий вырабатывается в теле человека и абсолютно безвреден.



По скорости, с которой дейтерий выходил затем из организма участников исследования, замеряли скорость оборота воды в их теле. Эта скорость у всех людей разная, и поэтому точная дневная норма воды своя у каждого человека. Например, вода в теле быстрее обновляется у тех, кто живет в жарком и влажном климате, в высокогорье, а также у спортсменов, беременных и кормящих женщин.



Самый важный фактор, определяющий скорость оборота воды в теле - это количество расходуемой энергии. Выше всего он у мужчин в возрасте 20-35 лет, за день из их тела выходит в среднем 4,2 литра воды. В случае женщин в возрасте 20-40 лет речь идет о 3,3 литра воды в день



С возрастом этот объем падает и у мужчин, и у женщин, и к 90 годам опускается примерно до 2,5 литров.



Главное, что показывает это исследование - то, что распространенное представление о норме в восемь стаканов воды в день, наверное, для большинства людей завышено.



Принято считать, что, здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 50 кг необходимо 1,7 л, 60 кг — 2,1 л, 70 кг — 2,4 л, 80 кг — 2,8 л воды каждый день.