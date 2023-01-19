



Широкая реклама лекарства не гарантирует его эффективность

Телевизионная реклама лекарств заполнена яркими изображениями людей, живущих своей лучшей жизнью, и все благодаря новому лекарству, которое им прописали.



Но лекарства, рекламируемые по телевидению, часто не имеют практически никакой пользы по сравнению с другими методами лечения, говорится в новом исследовании, недавно опубликованном онлайн в JAMA Network Open .



Исследователи заявили, что менее одной трети лекарств, обычно рекламируемых в Соединенных Штатах, являются препаратами первой линии с высоким рейтингом, основанном на обзорах регулирующих органов трех различных агентств здравоохранения.



Кроме того, результаты показали, что реклама лекарств, отнесенных к категории "малополезных", составила почти 16 миллиардов долларов из $ 22 милрд, потраченных на телевизионную рекламу в течение шестилетнего периода исследования.



"Сторонники рекламы фармацевтических препаратов, направленной непосредственно на потребителя, часто утверждают, что эта реклама имеет большое значение для общественного здравоохранения, поскольку поощряет использование наиболее терапевтически полезных методов лечения. Наше исследование опровергает этот аргумент", — сказал ведущий исследователь Нирадж Патель, студент-медик Йельской школа медицины в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.



"Вместе с другими исследованиями наши результаты показывают, что фармацевтические компании сосредотачивают свои рекламные кампании на дорогих, фирменных препаратах, которые имеют низкую эффективность или не имеют сравнительной выгоды по сравнению с существующими альтернативами", — добавил Патель.



Эти миллиарды, потраченные на рекламу, окупаются для производителей лекарств.



Телевизионная реклама лекарств достигает широкого круга американцев и побуждает значительное число людей спрашивать своего врача о том или ином лекарстве, как обнаружила некоммерческая организация Kaiser Family Foundation (KFF).



По данным опроса KFF 2018 года, почти трое из четырех американцев (72%) говорят, что видели или слышали рекламу лекарств, отпускаемых по рецепту.

Каждый седьмой человек сказал, что поговорил со своим врачом, увидев рекламу лекарства, и более половины из них (55%) получили рецепт на рекламируемый препарат.



Для нового исследования Патель и его коллеги ежемесячно собирали списки наиболее рекламируемых лекарств в США из отраслевого издания FiercePharma. Данные работали с сентября 2015 года по август 2021 года.



Из самых разрекламированных препаратов около 32% воздействуют на иммунную систему для лечения широкого спектра заболеваний — от артрита, псориаза и язвенного колита до тяжелых аутоиммунных заболеваний и рака.



Еще 16% препаратов влияли на пищеварительную систему и обмен веществ для лечения таких заболеваний, как диабет, и около 14% были препаратами для лечения психических состояний и расстройств настроения.



Затем исследователи получили рейтинги терапевтической ценности для каждого препарата от агентств здравоохранения Канады, Франции и Германии.



"Мы классифицировали лекарство как "высокоэффективное", если хотя бы одно из трех агентств оценило лекарство как имеющее хотя бы умеренную терапевтическую ценность по сравнению с доступными альтернативами", — сказал Патель.



С другой стороны, "малоэффективный» препарат будет использоваться в основном в качестве резервного варианта, если более эффективные методы лечения не работают для конкретного пациента, добавил он.



Исследователи определили 73 препарата, которые по крайней мере одним из трех агентств были оценены по рейтингу терапевтической ценности. Но только 20 (27%) из 73 были оценены каким-либо агентством как имеющие высокую терапевтическую ценность, обнаружили исследователи.



Исследователи заявили, что эти препараты с высоким рейтингом составляли лишь около четверти (6 миллиардов долларов) рекламных расходов за этот период, в то время как остальная часть рекламных долларов была потрачена на рекламу лекарств с более сомнительной эффективностью.



Это не означает, что рекламируемые лекарства обязательно вредны или их следует избегать, сказал Патель. Одним из объяснений этого может быть то, что лекарства с высокой клинической ценностью, вероятно, не нуждаются в большой рекламе, потому что они, вероятно, уже признаны и прописаны без дополнительной рекламы.

