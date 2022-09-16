



"Шиба" вошла в рейтинг "Самых умных больниц мира"

Медицинский центр "Шиба" второй год подряд входит в число самых умных больниц мира.



Согласно рейтингу Newsweek "Самые умные больницы мира на 2023 год", израильская больница "Шиба" заняла 13-е место в списке медицинских центров, успешно внедряющих интеллектуальные технологии. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы намерены и впредь лидировать в разработке и внедрении медицинских инноваций, клинических исследований и лечения для решения медицинских задач наступающего десятилетия. Таким образом мы можем предоставить каждому пациенту самое передовое, индивидуальное и лучшее лечение", - заявил гендиректор "Шиба" Ицхак Крайсс.



