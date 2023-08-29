



Шесть специй, которые уменьшают тягу к сладкому

Диетологи считают, что одной из основных причин желания есть сахар является недостаток магния в организме. По данным Times of India, магний регулирует секрецию нейромедиатора дофамина, а также уровни инсулина и глюкозы. Однако тяга к сладкому не ограничивается дефицитом магния и вызвана многими факторами. Люди, страдающие заболеваниями почек, находящиеся в периоде менопаузы или в состоянии стресса, могут испытывать сильную тягу к сахару.



Эксперты утверждают, что для того, чтобы обуздать желание сладкого, нужно пить много воды и добавлять в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как тыквенные семечки, бананы, бобовые, зеленые листья и цельнозерновые продукты. Есть также некоторые известные и популярные специи, которые помогают контролировать тягу к сладкому и обладают противовоспалительными свойствами.



Зеленый кардамон: эксперты полагают, что употребление в пищу стручков зеленого кардамона, которые обладают богатым вкусом, поможет немедленно снизить тягу к сахару.



Кориандр: известно, что семена кинзы улучшают секрецию инсулина и уменьшают влияние свободных радикалов. Их можно включать в свой рацион регулярно.



Корица: Корица улучшает секрецию инсулина и, как известно, обладает противовоспалительными свойствами. Его можно добавлять в чай, кофе, пирожные, печенье и рагу.



Семена фенхеля: фенхель – ароматическое растение, которое помогает уменьшить тягу к сладкому. Он также имеет освежающий и пряный вкус, а его семена могут улучшить вкус салатов и тушеных блюд.



Гвоздика: специя, богатая питательными веществами и известная своими гликемическими свойствами. Гвоздику можно добавлять в супы, чаи, соусы и многое другое.



Мускатный орех: популярная специя, известная своим уникальным сладким вкусом, которая повышает уровень серотонина в организме, тем самым улучшая настроение и уменьшая тягу к сладкому.