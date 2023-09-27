Шесть продуктов, которые улучшают память и работу мозга
Некоторые продукты обладают свойствами, способствующими улучшению функций мозга, в частности памяти, концентрации и умственной активности.
Жирная рыбаЛосось, скумбрия, треска и другие виды рыбы богаты омега-3 жирные кислоты, они помогают сохранить нейроны мозга здоровыми и уменьшают риск развития заболеваний, влияющих на память. Исследования показывают, что регулярное потребление этого питательного продукта уменьшает возрастную потерю мозга и может улучшить память.
ФасольФасоль богата клетчаткой, витаминами группы В и омега-жирными кислотами. Клетчатка помогает дольше оставаться сытыми и способствует постепенному высвобождению сахара, способствуя концентрации и памяти, чтобы вы могли поддерживать стабильность работы мозга в течение дня.
ОрехиОрехи, особенно грецкие, содержат антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют улучшению когнитивных функций и уменьшают негативное влияние на мозг. Исследование показывает, что регулярное употребление орехов может снизить риск возрастной потери памяти. Кроме того, женщины, которые регулярно едят орехи, демонстрируют лучшие воспоминания с возрастом, чем те, кто не ест орехи.
Зеленый чайЗеленый чай содержит легкое количество кофеина и аминокислоту L-теанина, которые вместе могут повысить концентрацию и память. Исследование, которое охватывало 69 взрослых японцев в возрасте от 50 до 69 лет, показало, что однократная доза 100,6 мг L-теанина улучшила время реакции и рабочую память на когнитивных тестах.
КуркумаКуркумин, активный компонент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать поддержанию здоровья мозга.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antioxidants, свойства куркумина, осуществляют мощное антиоксидантное, противовоспалительное и антиамилоидное свойства куркумина.