



Шарон-Шомрон объявил о назначении нового регионального главврача

Как крупнейшей организации здравоохранения в Израиле удается предоставлять обслуживание своим клиентам прямо рядом с домом? В «Клалит» есть решение –14 больниц и более 1600 поликлиник «Клалит» расположены от Афулы до Эйлата по всей стране.



Чтобы предоставить лучшее медицинское обслуживание каждому жителю и каждому региону в соответствии с их особыми потребностями, в «Клалит» разделили поликлиники и медицинские центры на девять округов - с севера, через Шарон и Самарию (Шарон-Шомрон) и до Эйлата.



Округ Шарон-Шомрон является вторым по величине в «Клалит» и расположен в географических границах от Зихрон-Якова на севере до Рамат-ха-Шарона на юге. Больницы в округе: медицинский центр «Меир» в Кфар-Сабе и реабилитационная больница «Левинштейн» в Раанане.



«Клалит» гордится тем, что округ лидирует по качеству медицинских услуг, как в области первичной медицины, так и в области консультативных медицинских услуг.



Недавно округ Шарон-Шомрон поздравил с вступлением в должность нового регионального главного врача, д-ра Маргариту Рубинштейн.



Д-р Рубинштейн начала свою медицинскую карьеру в Израиле в 2002 году в медицицнском центре «Тель ха-Шомер» («Шиба»), пройдя специализацию в области терапии и экстренной медицины, 10 лет проработала старшим врачем приемного покоя центра «Шиба» и руководителем амбулаторной службы приемного покоя.



Во время пандемии коронавируса принимала активное участие в разъяснительной работе для русскоязычного населения в ведущих израильских русскоязычных СМИ.



Пройдя обучение и получив 2-ю ученую степень Ариэльского Университета по специальности «Менеджмент медицинских учреждений» д-р Рубинштейн занимала пост заместителя главного врача центрального округа больничной кассы «Меухедет», а 3 месяца назад приняла предложение больничной кассы «Клалит» занять должность главного врача региона Шарон.



Нам выпала возможность поговорить с Маргаритой Рубинштейн о различных аспектах ее важной работы в регионе:



- Д-р Рубинштейн, что входит в ваши обязанности на посту главного врача региона Шарон в «Клалит»?



- Работа масштабная, я отвечаю за должное функционирование и стабильную работу всех служб, слежу за работой рекламных и информационных кампаний, контролирую качество медицинского обслуживания и слежу за уровнем удовлетворенности нашим обслуживанием клиентов «Клалит» в регионе.



- Это огромная нагрузка, тем не менее, регионг стремится быть лидером в инновациях медицинского обслуживания и постоянно внедряет новые технологии. Пожалуйста, расскажите, какие новшества уже работают на благо пациентов «Клалит».



- Одна из главных инноваций, которая сейчас активно внедряется в регионе – платформа на основе искуственного интеллекта C-Pi и доступна она в Израиле только клиентам «Клалит». Эта платформа – помощник врача в принятии решений по ходу лечения. Окончательное решение, конечно, остается за врачем, но C-Pi позволяет применить дифференциальную диагностику, делая ведение пациента персонализированным и позволяет подстроить план лечения под конкретного человека, учитывая не только его текущее состояние, но и риски различных заболеваний в будущем. Врачи в нашем регионе сейчас активно обучаются работать с платформой, многие уже применяют ее на практике.



- Мы знаем, что один из приоритетов «Клалит», как организации здравоохранения – это продвижение здорового образа жизни. Если речь идет о работе с населением – какие инициативы продвигает «Клалит» в регионе?



- «Клалит» в округе Шарон-Шомрон и непосредственно в регионе Шарон тесно сотрудничает с мэриями и городскими советами. Часто мы выступаем спонсорами спортивных соревнований, совместно с городскими властями организовываем оздоровительные забеги, всячески пропагандируем здоровый образ жизни и профилактику многих заболеваний. Это и наглядные (печатные) материалы), которые люди видят в поликлиниках и плакаты в школах, и разъяснительная работа, которую проводят наши семейные врачи и медсестры.



- Каким вы видите регион в будущем?



- Мы постоянно развиваемся. Наш регион – один из лидеров в качестве обслуживания в поликлиниках, в том числе и в сфере обращений к специалистам-консультантам. Благодаря нашим четким приоритетам, мы осваиваем различные инновационные подходы, но и не забываем о чутком отношении к каждому пациенту. Поэтому я вижу наш регион современным и идущим в ногу с самыми передовыми технологиями с одной стороны и очень традиционно для «Клалит» человечным, с индивидуальным подходом, с другой стороны.



- Успехов Вам в вашей трудной, но очень полезной работе, которая, как видно по поликлиникам, приносит хорошие результаты для пациентов.



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